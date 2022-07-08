Мужчина, стрелявший в Абэ, раскрыл свои мотивы

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Японская полиция провела допрос Тэцуи Ямагами, задержанного по подозрению в покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на правоохранителей.

Ямагами дал первые показания, раскрыв мотивы совершенного преступления. По словам задержанного, он захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан.

В настоящее время Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара. Сообщалось, что у бывшего премьер-министра остановилось сердце и отказали легкие, однако смерть политика не была подтверждена. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.