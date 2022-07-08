Посол РФ в Японии осудил варварское покушение на экс-премьера Абэ

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Посол России в Токио Михаил Галузин осудил варварское покушение на жизнь экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщает ТАСС.

"Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение", – заявил Галузин.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают. При этом его мотивы не раскрываются.

Позже сообщалось, что у бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ остановилось сердце. Также сообщается о проблемах с легкими. Однако смерть политика не подтверждена.

