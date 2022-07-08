Убийца Синдзо Абэ перепутал экс-премьера с главой секты – СМИ

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Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ заявил правоохранителям, что перепутал политика с главой секты, которого хотел убить на самом деле, сообщает издание Mainichi Shinbun.

В ходе допроса Тэцуя Ямагами признал выдвинутые против него обвинения, однако заявил, что собирался убить высокопоставленного лидера местной религиозной группы. Его имени он не сообщил.

В настоящее время подозреваемого обследуют, чтобы понять его психическую дееспособность и привлечь к уголовной ответственности.

О покушении на Абэ сообщили японские СМИ 8 июля. Уточнялось, что это произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара.

41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ. Известно, что в прошлом он являлся военнослужащим Морских сил самообороны государства. Злоумышленник задержан. На данный момент его допрашивают.

Позже Ямагами рассказал, что он захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства.

