Жена угрожавшего взорвать квартиру москвича рассказала о случившемся

Фото: телеграм-канал SHOT

Жена москвича, который угрожал взорвать в квартире гранату, рассказала, что ее супруг был пьян и просто хотел внимания. Об этом сообщает Life.ru.

"Ничего не случилось. Муж напился, начал звонить, я в трубку кричала, что он пьяный и (полиции. – Прим. ред.) не надо приезжать", – сказала женщина.

Инцидент произошел днем во вторник, 27 июня. Как писали СМИ, мужчина позвонил в полицию и стал угрожать, что взорвет гранату в своей квартире в Отрадном, где в тот момент также находилась его жена.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Взрывных устройств они не обнаружили, но дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

