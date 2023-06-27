Взрывных устройств у мужчины, угрожавшего подрывом квартиры в Москве, не найдено

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Взрывных устройств у мужчины, угрожавшего подорвать гранатой квартиру на северо-востоке Москвы, нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Сам мужчина находился в состоянии опьянения. Нарушителя задержат и доставят в отдел полиции для разбирательства.

Ранее в СМИ писали, что мужчина позвонил в полицию с угрозами взорвать гранату в московском районе Отрадное. По его словам, в квартире находится его жена. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

В мае мужчина с гранатой ворвался в здание полиции в армянском Гюмри в знак протеста против политики властей. Инициировано уголовное производство для выяснения обстоятельств произошедшего.

27-летний местный бизнесмен угрожал взорвать себя. Его задержали. По словам одного из полицейских, задержанный признался, что у него проблемы не с правоохранителями, а с правительством.