Охранник бара устроил стрельбу и ранил двоих мужчин в ходе конфликта на Пятницкой улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Охранник бара на Пятницкой улице вступил в конфликт с двумя мужчинами и открыл стрельбу, его задержали. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает ТАСС.

"Предварительно установлено, что произошел бытовой конфликт между двумя мужчинами и охранником заведения общественного питания. В ходе конфликта последний распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов и произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия", – заявил собеседник агентства.

Уточняется, что инцидент случился вечером в воскресенье, 12 февраля. Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили стрельбу в KFC на Волгоградском проспекте. Один из мужчин стал стрелять из травматического пистолета, пострадал человек.

До этого ДТП со стрельбой произошло в Москве на шоссе Энтузиастов. Между водителями произошел конфликт, из-за которого один из участников аварии решить выстрелить из травматического пистолета.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!