Мужчина открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта в Петербурге – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге дорожный конфликт между двумя водителями завершился стрельбой. Об этом сообщает газета "Известия".

Очевидцы рассказали изданию, что инцидент произошел накануне вечером на пересечении проспектов Народного Ополчения и Маршала Жукова.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan поссорился с водителем Lada Largus. Затем словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой зачинщик достал травматический пистолет.

В результате конфликта водитель Lada Largus получил травмы паховой области. Уточняется, что пострадавший смог самостоятельно вызвать скорую помощь, его доставили в больницу и прооперировали.

Также сообщается, что сотрудники полиции задержали стрелявшего.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на Солнечногорской улице в Москве. Один человек был ранен. Его госпитализировали. Предполагаемого стрелка задержали по горячим следам.

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