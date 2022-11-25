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Мужчина открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта в Петербурге – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Санкт-Петербурге дорожный конфликт между двумя водителями завершился стрельбой. Об этом сообщает газета "Известия".
Очевидцы рассказали изданию, что инцидент произошел накануне вечером на пересечении проспектов Народного Ополчения и Маршала Жукова.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan поссорился с водителем Lada Largus. Затем словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой зачинщик достал травматический пистолет.
В результате конфликта водитель Lada Largus получил травмы паховой области. Уточняется, что пострадавший смог самостоятельно вызвать скорую помощь, его доставили в больницу и прооперировали.
Также сообщается, что сотрудники полиции задержали стрелявшего.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на Солнечногорской улице в Москве. Один человек был ранен. Его госпитализировали. Предполагаемого стрелка задержали по горячим следам.
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