Бастрыкин поручил поставить на контроль расследование стрельбы в Крымске

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела о стрельбе в Крымске Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Бастрыкин поручил главе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову в кратчайшие сроки доложить о первоначальных следственных действиях, мотивах преступления и его условиях.

Мужчина открыл огонь в городе Крымске 24 ноября. В результате погибли четыре человека. По данным правоохранителей, злоумышленник застрелил двух работников одного из медицинских центров на улице Комарова, а после вышел на улицу и убил одного прохожего. Еще один пострадавший получил тяжелые ранения. После этого злоумышленник покончил жизнь самоубийством.

По предварительной информации, причиной случившегося мог стать бракоразводный процесс. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.



Четыре человека погибли при стрельбе в Крымске на Кубани

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