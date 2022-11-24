Хинштейн заявил, что устроивший стрельбу в Крымске использовал охотничье ружье

Фото: телеграм-канал Mash

Устроивший стрельбу в Крымске Владимир Жиров, предварительно, использовал принадлежащее ему охотничье оружие. Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, Жиров владел гладкоствольным ружьем ВПО-209 с 2019 года, а срок выданного ему разрешения истекал в 2024 году. Хинштейн добавил, что открывший стрельбу в поле зрения не попадал.

"Еще один пример, какие страшные последствия могут наступить, когда огнестрельное оружие оказывается в руках неадекватного владельца", – отметил депутат.

Он назвал курс государства на ужесточение оборота оружия единственно верным.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь возле торгового центра "Славянский" в городе Крымске в Краснодарском крае. Злоумышленник успел застрелить троих людей. Четвертой жертвой стал он сам.

По предварительной информации, мужчина устроил ссору бывшей жене – сначала они ругались на улице, а затем зашли в местный ТЦ, где за женщину вступился один из посетителей. После этого подозреваемый начал стрелять, а затем уехал домой к сыну и совершил суицид. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.



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