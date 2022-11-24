Стрелявший в Крымске знал двух из троих убитых им человек

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Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщило, что стрелявший в Крымске мог знать двоих из трех убитых и якобы был с ними в ссоре. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, сегодня, находясь на улице Синева в городе Крымске, 66-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в своих знакомых 1983 и 1969 года рождения", – заявили в ведомстве.

От полученных ранений пострадавшие скончались на месте, уточняет СК РФ.

Также в правоохранительных органах подтвердили гибель еще одного мужчины. Его личность в данный момент устанавливается.

Стрельба произошла в городе Крымске Краснодарского края вечером 24 ноября. Установлено, что жертвами трагедии стали четыре человека, в том числе сам нападавший.

В правоохранительных органах в качестве вероятной причины нападения рассматривают отношение стрелявшего к результату бракоразводного процесса с его участием.

По факту убийства троих человек и покушения на убийство четвертого возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ. Также проводится прокурорская проверка.

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