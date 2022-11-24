Названа предварительная причина стрельбы в Крымске

Фото: телеграм-канал Baza

Предварительной причиной убийства четырех человек в Крымске Краснодарского края назван бракоразводный процесс с участием нападавшего. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД МЕДИА".

По версии правоохранительных органов, местный житель Крымска 1956 года рождения застрелил двух работников одного из медицинских центров на улице Комарова. После этого мужчина вышел на улицу, открыл огонь по прохожим и убил одного человека. Еще один пострадавший тяжело ранен.

Сообщается, что впоследствии стрелявший покончил с собой.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства трагедии. В местной прокуратуре инициировали проверку по факту произошедшего.

О стрельбе в Крымске стало известно вечером 24 ноября. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь на улице. Сообщалось также о четырех погибших, одним из которых был назван сам стрелявший.



Видео: телеграм-канал SHOT

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