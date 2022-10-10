Один человек погиб в результате стрельбы у ночного клуба во Флориде

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Один человек погиб и шестеро пострадали в результате стрельбы у ночного клуба в городе Тампа в американском штате Флорида, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

Согласно предварительным данным, произошла словесная перепалка между двумя крупными группами. Они были выведены на улицу, после чего по меньшей мере один подозреваемый подошел к автомобилю, чтобы достать оружие, а затем произвел несколько выстрелов.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили одного взрослого мужчину, погибшего от огнестрельного ранения. Еще шестеро пострадавших от огнестрельного оружия – четверо взрослых мужчин и две взрослые женщины – были доставлены в больницы с не опасными для жизни травмами.

Ранее сообщалось, что минимум три человека получили ранения в результате стрельбы на территории университета в Новом Орлеане, штат Луизиана. Во время выпускной церемонии в университете произошла драка, после которой были слышны от 5 до 12 выстрелов. Пострадавшие были доставлены в местную больницу, подозреваемый в стрельбе задержан.



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