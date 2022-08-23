Один человек погиб в результате стрельбы в Атланте в США – СМИ

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Один человек погиб в результате стрельбы в городе Атланта в штате Джорджия в США. Об этом сообщили в департаменте полиции Атланты в Twitter.

Там добавили, что двое пострадавших были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

По информации местных СМИ, полиции удалось задержать подозреваемую в нападении.

Ранее сообщалось, что минимум три человека получили ранения в результате стрельбы на территории университета в Новом Орлеане, штат Луизиана. Во время выпускной церемонии в университете произошла драка, после которой были слышны от 5 до 12 выстрелов. Пострадавшие были доставлены в местную больницу, подозреваемый в стрельбе задержан.

До этого сообщалось, что стрельба произошла в начальной школе в американском городе Ювалд. По данным техасского сенатора Роланда Гутьерреса, погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. Губернатор Техаса Грег Эбботт, в свою очередь, уточнил, что стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель Сальвадор Рамос.

