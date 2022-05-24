Не менее 14 учеников погибли при стрельбе в школе в Техасе – СМИ

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По меньшей мере 14 учеников и один учитель погибли при стрельбе в начальной школе в американском городе Ювалд. Об этом со ссылкой на губернатора штата Техас Грега Эбботта сообщает телеканал ABC

"Эбботт также опознал стрелявшего как 18-летнего ученика средней школы <...>. Несколько источников сообщили, что подозреваемый мертв", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, 13 школьникам оказывается медицинская помощь. Также огнестрельное ранение получил 45-летний мужчина. Информации о мотивах поступка стрелка пока нет.

Ранее сообщалось, что 12-летний подросток застрелил своего ровесника в школе в Южной Каролине. Злоумышленника задержали спустя час после случившегося. Он прятался под верандой дома неподалеку от учебного заведения.

До этого стрельба произошла в школе в штате Нью-Йорк. В результате случившегося погибли два человека, один из которых был учеником школы.