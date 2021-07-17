Ребенок погиб при стрельбе в Вашингтоне – СМИ

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Фото: depositphotos/dechevm
Ребенок погиб и пятеро взрослых пострадали в результате стрельбы в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Уточняется, что инцидент произошел вечером в пятницу в Вашингтоне.
Как сообщают полицейские, получившая ранения 6-летняя девочка умерла в больнице. Трое мужчин и две женщины получили ранения, их жизни ничего не угрожает.
Ранее стрельба произошла в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. В результате случившегося один человек погиб и пятеро пострадали.
До этого сообщалось о стрельбе в супермаркете в американском штате Джорджия. По сообщениям СМИ, причиной случившегося стал спор между подозреваемым и кассиром о ношении медицинской маски.
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