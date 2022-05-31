Три человека пострадали в результате стрельбы в университете в Новом Орлеане

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Фото: depositphotos/Stringer_Image
Минимум три человека получили ранения в результате стрельбы на территории университета в Новом Орлеане, штат Луизиана, сообщает полиция города.
"Ведется расследование инцидента со стрельбой в кампусе университета Ксавье", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Пострадавшие были доставлены в местную больницу, подозреваемый в стрельбе задержан. Его личность не раскрывается.
По данным телеканала Fox8, во время выпускной церемонии в университете произошла драка, после которой были слышны от 5 до 12 выстрелов.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в начальной школе в американском городе Ювалд. По данным техасского сенатора Роланда Гутьерреса, погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. Губернатор Техаса Грег Эбботт, в свою очередь, уточнил, что стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель Сальвадор Рамос.
Как сообщал телеканал CNN, за несколько дней до происшествия подозреваемый выложил в соцсетях фото двух винтовок типа AR15. Одноклассники подтвердили телеканалу, что аккаунт принадлежит Рамосу. Один из учеников добавил, что за несколько дней до происшествия стрелок прислал ему фото оружия и полного рюкзака патронов.
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