Подозреваемый в стрельбе в Техасе публиковал в соцсетях фото оружия

Фото: instagram.com/salv8dor_ (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе опубликовал в социальной сети фото двух винтовок типа AR15 за несколько дней до происшествия, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, фото было выложено в сторис у пользователя Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) под ником salv8dor_.

Одноклассники подтвердили CNN, что это аккаунт Сальвадора Рамоса, которого подозревают в совершении преступления. Один из них добавил, что за несколько дней до происшествия Рамос прислал ему фото оружия и полного рюкзака патронов.

Ученики также отмечают, что над молодым человеком часто смеялись из-за его внешнего вида и финансового положения семьи.

Ранее техасский сенатор Роланд Гутьеррес сообщил, что в результате стрельбы в школе погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. В Генконсульстве РФ в Хьюстоне, ссылаясь на данные полиции, сообщили, что русскоговорящие дети в результате инцидента не пострадали.

По данным губернатора Техаса Грега Эбботта, стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель. Представитель полицейского управления города Пит Аррендондо, в свою очередь, рассказал, что злоумышленник действовал в одиночку. Он также подтвердил, что правоохранители ликвидировали подозреваемого.

