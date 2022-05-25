Подозреваемый в стрельбе в Техасе публиковал в соцсетях фото оружия

11:04
Фото: instagram.com/salv8dor_ (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе опубликовал в социальной сети фото двух винтовок типа AR15 за несколько дней до происшествия, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, фото было выложено в сторис у пользователя Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) под ником salv8dor_.
Одноклассники подтвердили CNN, что это аккаунт Сальвадора Рамоса, которого подозревают в совершении преступления. Один из них добавил, что за несколько дней до происшествия Рамос прислал ему фото оружия и полного рюкзака патронов.
Ученики также отмечают, что над молодым человеком часто смеялись из-за его внешнего вида и финансового положения семьи.
Ранее техасский сенатор Роланд Гутьеррес сообщил, что в результате стрельбы в школе погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. В Генконсульстве РФ в Хьюстоне, ссылаясь на данные полиции, сообщили, что русскоговорящие дети в результате инцидента не пострадали.
По данным губернатора Техаса Грега Эбботта, стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель. Представитель полицейского управления города Пит Аррендондо, в свою очередь, рассказал, что злоумышленник действовал в одиночку. Он также подтвердил, что правоохранители ликвидировали подозреваемого.
Число погибших при стрельбе в школе в Техасе увеличилось до 21
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