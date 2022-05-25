Байден призвал бросить вызов оружейному лобби в США после стрельбы в Техасе

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Президент Соединенных Штатов заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби США после стрельбы в начальной школе в Техасе.

"Мы должны спросить, когда, во имя всего святого, мы начнем противостоять оружейному лобби. <...> Пришло время превратить эту боль в действия", – сказал он в ходе обращения к американцам.

После инцидента лидер США выразил соболезнования в связи с гибелью людей в школе и распорядился приспустить до 28 мая флаги Соединенных Штатов над государственными зданиями, военными объектами и дипмиссиями.

Ранее техасский сенатор Роланд Гутьеррес сообщил, что в результате стрельбы в школе погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. В Генконсульстве РФ в Хьюстоне, ссылаясь на данные полиции, сообщили, что русскоговорящие дети в результате инцидента не пострадали.

По данным губернатора Техаса Грега Эбботта, стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Представитель полицейского управления города Пит Аррендондо, в свою очередь, рассказал, что злоумышленник действовал в одиночку. Он также подтвердил, что правоохранители ликвидировали подозреваемого.

