Данных о русскоязычных среди раненых при стрельбе в школе в Техасе нет – Генконсульство РФ

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Полиция сообщила Генконсульству России в Хьюстоне, что не располагает данными о русскоязычных гражданах среди раненых в результате стрельбы в начальной школе города Ювалд в Техасе, где погибли 15 человек.
"Мы связались с полицейским управлением Ювалда. [В полиции] сказали, что пока не располагают информацией о том, что среди пострадавших есть русскоговорящие дети", – приводит ТАСС слова генерального консула РФ Александра Захарова.
Представитель полицейского управления города Пит Аррендондо, в свою очередь, сообщил, что злоумышленник действовал в одиночку. В ходе пресс-конференции, трансляцию которой вели американские телеканалы, он также подтвердил, что правоохранители ликвидировали подозреваемого.
Ранее губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 14 учеников и один учитель. Он также заявил, что стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. По данным губернатора, подозреваемый был вооружен пистолетом и, предположительно, винтовкой.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в связи с трагедией в школе распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями.
Ранее сообщалось, что 12-летний подросток застрелил своего ровесника в школе в Южной Каролине. Злоумышленника задержали спустя час после случившегося. Он прятался под верандой дома неподалеку от учебного заведения.
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