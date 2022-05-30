Один человек погиб и семеро пострадали при стрельбе на фестивале в США – СМИ

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Фото: depositphotos/Stringer_Image
Один человек погиб в результате стрельбы на фестивале в американском штате Оклахома. Об этом сообщает ABC News.
По данным местного бюро расследований, убита 39-летняя темнокожая женщина. Еще семь человек, включая 9-летнего ребенка, получили травмы. Всего на фестивале присутствовали порядка 1,5 тысячи человек.
По словам очевидцев, незадолго до стрельбы они стали свидетелями конфликта. По их словам, выстрелы прозвучали после полуночи 29 мая.
Подозреваемый задержан. Им оказался 26-летний Скайлер Бакнер. Мужчина арестован.
Ранее стрельба произошла в начальной школе в Техасе. Погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. Подозреваемым оказался 18-летний местный житель Сальвадор Рамос.
До этого неизвестный устроил стрельбу в Женевской пресвитерианской церкви в Калифорнии. Погиб один человек. Еще пятеро получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали.
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