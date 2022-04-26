11 человек погибли в перестрелке на подпольных скачках в Мексике – СМИ

05:45
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
На подпольных лошадиных скачках в мексиканском городе Эль-Сауз произошла перестрелка.
В результате инцидента погибли 11 человек. Об этом со ссылкой на госсекретаря общественной безопасности Хильберто Лойю сообщает La Jornada.
Уточняется, что перестрелка началась через два часа после начала гонок. Конфликт возник между группами, сидевшими друг на против друга. Также известно, что они распивали алкогольные напитки.
"Из 11 человек пять скончались на месте, остальные – по пути в больницы", – говорится в сообщении.
По информации издания, все погибшие были мужчинами. Причины конфликта в настоящий момент устанавливаются. Также указывается, что в полиции сочли странным тот факт, что скачки проводились тайно, поскольку такой вид деятельности не запрещен.
Ранее сообщалось, что 12-летний ученик устроил стрельбу в школе в городе Торреон мексиканского штата Коауила. Была убита учительница. После школьник покончил с собой. В происшествии пострадали еще 6 человек, в их числе – дети.
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