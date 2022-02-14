Мужчина с ножом ранил 11 человек в США

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Фото: depositphotos/dechevm
Мужчина с ножом совершил нападения на 11 человек на юго-западе США. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в официальном аккаунте в Twitter.
По информации правоохранителей, инцидент случился в городе Альбукерк в штате Нью-Мексико. Неизвестный совершил нападения в семи различных местах.
"Все потерпевшие находятся в стабильном состоянии", – заявили в полиции.
Злоумышленник был задержан. Как утверждают правоохранители, нападавший действовал в одиночку.
По данным телеканала KRQE News, злоумышленник передвигался на велосипеде BMX, держа в руках большой нож. Он совершал нападения в случайном порядке.
Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в университете в немецком Гейдельберге. Пострадали несколько человек.
До этого стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи образовательного учреждения. Пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.
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