Баскетбольный матч юношеских команд в США закончился стрельбой

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Сотрудники правоохранительных органов города Шампейн в штате Иллинойс в США выясняют обстоятельства стрельбы после баскетбольного матча юношеских команд.

Как сообщает газета "Известия", в результате стрельбы пострадали три девушки – 15, 17 и 18 лет. Они были госпитализированы. Уточняется, что их жизням ничего не угрожает.

Полицейским пока не удалось установить виновников инцидента, ведется расследование.

Ранее в начале декабря в средней школе города Ацтек на севере американского штата Нью-Мексико произошла стрельба. Из заведения эвакуировали учеников и преподавателей, а местных жителей призвали обходить школу стороной. Тогда в результате стрельбы были убиты два человека. Стрелок также погиб.