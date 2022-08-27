Два человека погибли в результате вооруженных столкновений в столице Ливии – СМИ

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По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в ливийской столице Триполи. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на медицинский источник.

"По меньшей мере два человека погибли в столкновениях между вооруженными формированиями в ливийском Триполи", – говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что автомобиль премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбы оказался под обстрелом в Триполи. По имеющейся информации, глава правительства не пострадал из-за произошедшего. По факту случившегося генпрокурор страны начал проверку.