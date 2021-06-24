В США заявили об участии России в делах Ливии

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В Соединенных Штатах заявили, что участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы США.

Соответствующие слова высокопоставленного чиновника Белого дома приводит Госдепартамент.

"Российское участие в Ливии превратилось в нечто такое, что имеет геополитические последствия для США. <...> Русские ведь внедрились на южный фланг НАТО. Они проецируют влияние в Черной Африке", – говорится в сообщении.

В стенограмме брифинга также указано, что Вашингтон полагает, что Москва и Анкара согласны с возможностью вывода иностранных сил из Ливии.

В среду, 23 июня, в Берлине прошла международная конференция по Ливии. Россию на ней представлял замглавы МИД Сергей Вершинин. Он отмечал, что по оценке Москвы, ситуация в Ливии "относительно стабильная" и "в целом идет в правильном направлении", передавал ТАСС.