Неизвестные напали на кортеж главы МВД Ливии в Триполи

18:45
Фото: ТАСС/Alberto Pezzali/Zuma
Группа неизвестных попыталась атаковать кортеж машин в Триполи, в одной из которых передвигался министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Али Башага. Об этом сообщает ливийский новостной портал "Аль-Марсад".
Инцидент произошел на улице Джанзур. По информации СМИ, группе автомобилей министерства перегородили дорогу военные машины.
В результате столкновения, согласно предварительным данным, был убит один нападавший. Еще двух мужчин арестовали сотрудники МВД. Кроме того, телеканал "Либия-24" сообщил о ранении одного из охранников министра.
Министерство внутренних дел ПНС Ливии объявило чрезвычайное положение. Над местом происшествия работает военный вертолет.
Ранее в феврале произошел инцидент во Франции, где мигрант из Судана напал с ножом на начальника центра оказания помощи беженцам в городе. От полученных ранений мужчина скончался.
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