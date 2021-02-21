Неизвестные напали на кортеж главы МВД Ливии в Триполи

Фото: ТАСС/Alberto Pezzali/Zuma

Группа неизвестных попыталась атаковать кортеж машин в Триполи, в одной из которых передвигался министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Али Башага. Об этом сообщает ливийский новостной портал "Аль-Марсад".

Инцидент произошел на улице Джанзур. По информации СМИ, группе автомобилей министерства перегородили дорогу военные машины.

В результате столкновения, согласно предварительным данным, был убит один нападавший. Еще двух мужчин арестовали сотрудники МВД. Кроме того, телеканал "Либия-24" сообщил о ранении одного из охранников министра.

Министерство внутренних дел ПНС Ливии объявило чрезвычайное положение. Над местом происшествия работает военный вертолет.

Ранее в феврале произошел инцидент во Франции, где мигрант из Судана напал с ножом на начальника центра оказания помощи беженцам в городе. От полученных ранений мужчина скончался.

