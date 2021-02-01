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В мире

18:34

Полицейская операция прошла в Тулоне из-за коробки с отрезанной головой

за рубежом происшествия

Фото: телеграм канал Baza

Полиция провела операцию в центре французского города Тулон после того, как из окна одного из домов неизвестный выбросил коробку с отрезанной человеческой головой, сообщает Ouest-France.

"В заявлении, которое было подано в полицию, говорилось об обезглавленном человеке. Согласно первым данным, подтвержденным Центральным управлением общественной безопасности (DDSP), картонная коробка с отрубленной человеческой головой была выброшена в окно", – сообщает газета.

В настоящее время часть Тулона оцеплена силовиками, на месте происшествия работают правоохранители. По предварительным данным, злоумышленник задержан.

Осенью прошлого года три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Нападавшего, который обезглавил пожилую женщину у ворот церкви, задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт.

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