СМИ сообщили о задержании семи человек по делу об убийстве учителя во Франции

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Семь человек задержали во Франции в рамках расследования дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на близкий к следствию источник.

Отмечается, что эти лица состояли в тех же дискуссионных группах, в которых был напавший на преподавателя Абдулах Анзоров.

Учителя истории Самюэля Пати убили 16 октября. 18-летний выходец из Чечни обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения.

По одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.