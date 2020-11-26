Еще четырем школьникам предъявили обвинения по делу об убийстве учителя во Франции

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Суд предъявил обвинения еще четырем школьникам по делу об убийстве учителя Самюэля Пати. Трагедия произошла в октябре в городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа.

По данным информационного агентства Agence France-Presse, троих школьников подозревают в том, что они помогли террористу опознать учителя, когда он уходил из образовательного учреждения.

Кроме того, обвинение предъявлено дочери Брахима Шнины, который распространил видеоролик с критикой педагога.

На данный момент известно, что школьники оставлены на свободе под судебным надзором. Общее число лиц, привлеченных к ответственности после нападения, достигло 14.

Учителя истории Самюэля Пати убили 16 октября. Неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. По одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.

