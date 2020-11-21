Макрон поставил условие мусульманским лидерам во Франции

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Фото: TASS/EPA/LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Французскому совету мусульманской веры (CFCM) в 15-дневный срок принять хартию республиканских ценностей.
Как пишет газета Le Figaro, документ подготовлен в рамках обуздания исламского экстремизма и включает строгое отделение религии от государства и школы.
Власти полагают, что в ультраконсервативных мусульманских семьях детей зачастую переводят на домашнее обучение, из-за чего они оказываются под влиянием религиозных радикалов. Законопроект допускает перевод на дом только в исключительных случаях.
За нарушение родителей могут приговорить к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 7,5 тысяч евро. Для контроля за посещением школы власти намерены присвоить каждому ребенку в стране идентификационный номер.
Кроме того, законопроект предусматривает более жесткий контроль за работой всех религиозных школ, включая католические. За неуважение к французским ценностям директора таких школ также могут быть приговорены к лишению свободы сроком до года.
Помимо прочего, в хартии говорится, что ислам является религией, а не политическим движением. В документе прописан запрет на иностранное вмешательство в деятельность мусульманских общин.
Отмечается, что мусульманские лидеры Франции согласились создать Национальный совет имамов, члены которого будут получать аккредитацию на проповедническую деятельность.
Законопроект был окончательно доработан после убийства учителя истории Самюэля Пати, который был обезглавлен учеником чеченского происхождения за показ карикатур на пророка Мухаммеда.
Во Франции ситуация вокруг мигрантов-мусульман обострилась после убийства учителя
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