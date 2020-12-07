В Кремле осудили теракт выходца из Чечни, убившего учителя во Франции

14:44
Фото: AP Photo/Lewis Joly
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают теракт выходца из Чечни, убившего учителя Самюэля Пати во Франции. Об этом сообщает ТАСС.
"Здесь тема абсолютно однозначна: речь идет об убийце. И деяния его абсолютно осуждаются и являются неприемлемыми. Это исчерпывающая оценка этой ситуации", – сказал Песков.
Он добавил, что речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как непринятию. Песков также подчеркнул, что в Кремле не располагают данными о похоронах в Чечне убийцы учителя.
Учителя истории Самюэля Пати убили 16 октября. 18-летний выходец из Чечни Абдуллах Анзоров обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. По одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.
В посольстве РФ заявили, что предполагаемый убийца не имел отношения к России, поскольку с 2006 года жил во Франции.
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