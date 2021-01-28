Во Франции мужчина застрелил сотрудницу бюро трудоустройства

Фото: ТАСС/Jan Schmidt-Whitley/Zuma

Мужчина в городе Валанс на юго-востоке Франции застрелил сотрудницу бюро по трудоустройству, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

По его данным, злоумышленника удалось задержать, когда тот врезался в полицейский автомобиль. Им оказался 45-летний мужчина, который, как было установлено, в этот же день ранил сотрудницу другого муниципального учреждения в соседней коммуне.

Мотивы подозреваемого не установлены, информация о совершенных им ранее правонарушениях в полицейских базах отсутствует. Полиция расследует происшествие.

Ранее в Канаде мужчина убил всю свою семью, чтобы скрыть двойную жизнь. Его родители думали, что он обучается в престижном вузе на инженера, однако он не смог поступить в университет. За сутки перед вручением дипломов в университете он убил отца, мать, бабушку и сестру, чтобы они ни о чем не узнали.