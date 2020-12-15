В Японии приговорили к смертной казни мужчину, который убивал девушек с депрессией

17:29
Фото: YouTube/ANNnewsCH
В Японии приговорили к смертной казни 30-летнего Такахиро Сираиси, который убил девятерых человек в течение двух месяцев. Мужчину также признали виновным в расчленении тел своих жертв и хранении их останков, сообщает "Газета.ру".
Сираиси совершил убийства в 2017 году, когда жил в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио. Его преступления вызвали широкий резонанс в японском обществе.
Убийства были раскрыты случайно. Брат одной пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с Сираиси, в которой девушка обсуждала с ним возможность совершения совместного суицида.
В ходе обысков правоохранители нашли у обвиняемого головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. После этого Сираиси признался в совершении преступлений.
Его жертвами стали девять девушек, восемь из которых – из разных префектур Японии от 15 до 26 лет. Все они планировали совершить самоубийство.
Ранее в Татарстане задержали Радика Тагирова, подозреваемого в убийстве 26 пожилых женщин. По версии следствия, он совершал преступления в период с 2011 по 2012 год. От его рук погибли женщины в Центральной России, Приволжье и на Урале.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: