В Японии приговорили к смертной казни мужчину, который убивал девушек с депрессией

В Японии приговорили к смертной казни 30-летнего Такахиро Сираиси, который убил девятерых человек в течение двух месяцев. Мужчину также признали виновным в расчленении тел своих жертв и хранении их останков, сообщает "Газета.ру".

Сираиси совершил убийства в 2017 году, когда жил в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио. Его преступления вызвали широкий резонанс в японском обществе.

Убийства были раскрыты случайно. Брат одной пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с Сираиси, в которой девушка обсуждала с ним возможность совершения совместного суицида.

В ходе обысков правоохранители нашли у обвиняемого головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. После этого Сираиси признался в совершении преступлений.

Его жертвами стали девять девушек, восемь из которых – из разных префектур Японии от 15 до 26 лет. Все они планировали совершить самоубийство.

Ранее в Татарстане задержали Радика Тагирова, подозреваемого в убийстве 26 пожилых женщин. По версии следствия, он совершал преступления в период с 2011 по 2012 год. От его рук погибли женщины в Центральной России, Приволжье и на Урале.