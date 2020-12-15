СК назначит посмертную психиатрическую экспертизу подозреваемому в убийстве в Армавире

14:04
Фото: СК РФ
Следственный комитет России назначит посмертную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому в жестоких убийствах девушки и ее 9-летнего брата в Армавире, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, 10 декабря 32-летний Акшин Гусейнов поссорился со своей девушкой и до смерти забил ее, затем поехал в соседнюю станицу, где с особой жестокостью расправился с ее 9-летним братом. Затем он прибыл в Джубгу, оставил недалеко от моря автомобиль и скрылся.
Мужчину объявили в федеральный розыск. 14 декабря тело подозреваемого прибило к берегу у одного из причалов в Южном районе Новороссийска.
В рамках расследования назначат несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинские и генетические. Сейчас в отношении подозреваемого проводится судебно-медицинская экспертиза.
Следствие уточняет, что мужчина из Армавира поссорился с 26-летней сожительницей на почве ревности. Он опубликовал фото и видео с погибшими в социальных сетях.
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