СК назначит посмертную психиатрическую экспертизу подозреваемому в убийстве в Армавире

Фото: СК РФ

Следственный комитет России назначит посмертную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому в жестоких убийствах девушки и ее 9-летнего брата в Армавире, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 10 декабря 32-летний Акшин Гусейнов поссорился со своей девушкой и до смерти забил ее, затем поехал в соседнюю станицу, где с особой жестокостью расправился с ее 9-летним братом. Затем он прибыл в Джубгу, оставил недалеко от моря автомобиль и скрылся.

Мужчину объявили в федеральный розыск. 14 декабря тело подозреваемого прибило к берегу у одного из причалов в Южном районе Новороссийска.

В рамках расследования назначат несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинские и генетические. Сейчас в отношении подозреваемого проводится судебно-медицинская экспертиза.

Следствие уточняет, что мужчина из Армавира поссорился с 26-летней сожительницей на почве ревности. Он опубликовал фото и видео с погибшими в социальных сетях.