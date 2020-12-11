Подозреваемый в двойном убийстве на Кубани рассказал, почему напал на девушку

12:08
По данным следствия, 32-летний мужчина в результате ссоры со своей 26-летней девушкой до смерти забил ее, а тело положил в ванну. После этого он поехал в соседнюю станицу, где находился ее младший брат, и тоже убил его с особой жесткостью.
После совершенных преступлений подозреваемый прибыл в Джубгу, оставил недалеко от моря автомобиль и скрылся. В настоящее время преступника разыскивает полиция. Подозреваемый выложил в Сеть видео, на котором признался в содеянном убийстве и попытался объясниться.
"Я адекватный. Я в себе. Убил я ее в гневе. Она призналась 3 декабря мне в измене... Убил я ее не за измены", – заявил он. По словам мужчины, из себя его вывели упреки девушки, из-за чего он набросился на нее в порыве злости. Он также рассказал, что убил девушку, потому что несколько раз ударил и понял, что обратного пути нет.
Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что первое убийство было совершено 10 декабря в квартире, где проживала пара, – на улице Розы Люксембург в Армавире.
Подозреваемый опубликовал в соцсетях фотографии убитых. Кроме того, он выложил видео, в котором заявил, что покончит с собой. В настоящее время следователи работают над выяснением деталей произошедшего.
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