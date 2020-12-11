Жителя Кубани подозревают в убийстве сожительницы и ее младшего брата

Видео: СК РФ

Житель Армавира подозревается в убийстве сожительницы и ее девятилетнего брата с особой жестокостью. В отношении 32-летнего гражданина возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Преступление было совершено 10 декабря 2020 года в квартире, где проживала пара, – на улице Розы Люксембург в Армавире.

По данным следствия, перед убийством между подозреваемым и погибшей произошел конфликт на почве ревности. Тогда злоумышленник несколько раз ударил девушку по голове, из-за чего она скончалась. Тело погибшей мужчина поместил в ванну.

После этого он прибыл на автомобиле в станицу Новоалексеевскую Курганинского района и убил девятилетнего брата своей сожительницы. Затем злоумышленник оставил свой автомобиль в поселке Джубга Туапсинского района и скрылся.

Также сообщается, что убийца опубликовал в соцсетях фотографии убитых. Кроме того, он выложил видео, в котором заявил, что покончит с собой.

В настоящее время следователи работают над выяснением деталей произошедшего, также специалисты пытаются найти подозреваемого.

Ранее в подмосковном Зарайске задержали подозреваемого в убийстве девушки. По версии следствия, он выбросил потерпевшую из окна. Отмечается, что ранее мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и кражу.

