Жителя Кубани подозревают в убийстве сожительницы и ее младшего брата

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Преступление было совершено 10 декабря 2020 года в квартире, где проживала пара, – на улице Розы Люксембург в Армавире.
По данным следствия, перед убийством между подозреваемым и погибшей произошел конфликт на почве ревности. Тогда злоумышленник несколько раз ударил девушку по голове, из-за чего она скончалась. Тело погибшей мужчина поместил в ванну.
После этого он прибыл на автомобиле в станицу Новоалексеевскую Курганинского района и убил девятилетнего брата своей сожительницы. Затем злоумышленник оставил свой автомобиль в поселке Джубга Туапсинского района и скрылся.
Также сообщается, что убийца опубликовал в соцсетях фотографии убитых. Кроме того, он выложил видео, в котором заявил, что покончит с собой.
В настоящее время следователи работают над выяснением деталей произошедшего, также специалисты пытаются найти подозреваемого.
Ранее в подмосковном Зарайске задержали подозреваемого в убийстве девушки. По версии следствия, он выбросил потерпевшую из окна. Отмечается, что ранее мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и кражу.
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