Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10:41

Жителя Кубани подозревают в убийстве сожительницы и ее младшего брата

происшествия регионы

Видео: СК РФ

Житель Армавира подозревается в убийстве сожительницы и ее девятилетнего брата с особой жестокостью. В отношении 32-летнего гражданина возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Преступление было совершено 10 декабря 2020 года в квартире, где проживала пара, – на улице Розы Люксембург в Армавире.

По данным следствия, перед убийством между подозреваемым и погибшей произошел конфликт на почве ревности. Тогда злоумышленник несколько раз ударил девушку по голове, из-за чего она скончалась. Тело погибшей мужчина поместил в ванну.

После этого он прибыл на автомобиле в станицу Новоалексеевскую Курганинского района и убил девятилетнего брата своей сожительницы. Затем злоумышленник оставил свой автомобиль в поселке Джубга Туапсинского района и скрылся.

Также сообщается, что убийца опубликовал в соцсетях фотографии убитых. Кроме того, он выложил видео, в котором заявил, что покончит с собой.

В настоящее время следователи работают над выяснением деталей произошедшего, также специалисты пытаются найти подозреваемого.

Ранее в подмосковном Зарайске задержали подозреваемого в убийстве девушки. По версии следствия, он выбросил потерпевшую из окна. Отмечается, что ранее мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и кражу.

Суд арестовал подозреваемых в убийстве семьи под Волоколамском

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать