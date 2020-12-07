Мужчину из Оренбургской области задержали по подозрению в убийстве девушки в Зарайске

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В подмосковном Зарайске задержан подозреваемый в убийстве девушки, сообщает ТАСС. По предварительным данным, мужчина выбросил девушку в окно.

"В квартире на улице Поселок Текстильщиков между ранее судимыми мужчинами и девушкой 1999 года рождения произошел конфликт. Один из них выбросил потерпевшую из окна", – говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что к падению погибшей из окна причастен уроженец Оренбургской области 1975 года рождения, имеющий судимости за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и кражу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

4 декабря под окнами жилого дома на улице Летчика Ульянина в ТиНАО обнаружили тело двухмесячного ребенка. На теле у него нашли травмы, характерные для падения с высоты.