В Москве пьяный мужчина выбросил из окна двух котов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве нетрезвый мужчина выкинул из окна двух котов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей ГУ МВД по столице.

"Поступило сообщение о том, что по адресу Хамовнический вал, дом 8, из окна выбрасывают вещи и двух котов", – уточнили в правоохранительных органах.

По предварительным сведениям, оба животных погибли. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

В июле в Москве возбудили уголовное дело после убийства кошки. Мужчина обратился в полицию и заявил, что неизвестный причинил две стреляные раны его питомцу по кличке Рысь.