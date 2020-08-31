В Тверской области убили кота, который работал в библиотеке

Фото: vk.com/bibliotekagorodnya

Рыжего кота, который работал в библиотеке села Городня Конаковского района Тверской области убили, сообщает "Газета. ру".

Уточняется, что животное пропало 27 августа, а спустя два дня было найдено мертвым.

Как рассказали очевидцы, кота убил неизвестный мужчина. Сейчас работники библиотеки пытаются найти злоумышленника.

У кота даже была своя трудовая книжка, так как он регулярно приходил на работу в библиотеку из дома, рассказали в учреждении.

Ранее сообщалось о первом работающем коте по кличке Барсик, который встречает покупателей в пермском магазине. Хозяин кота Виталий Кучумов рассказал, что раньше животное работало в строительной фирме – "заходил в новые квартиры, проверял обстановку".