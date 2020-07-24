Калининградец повредил машину соседки из-за дворовых котов

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителя Калининграда подозревают в скидывании мусора с крыши пристройки на соседский автомобиль. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Калининградской области, на балкон мужчины забирались коты.
Расследование было инициировано после того, как в полицию обратилась хозяйка Mitsubishi Lancer. Нанесенный мусором ущерб она оценила в 26 тысяч рублей – у машины были повреждены крыша, капот и багажник.
Подозреваемым стал 68-летний житель местного дома.
"Было установлено, что он совершил преступление из чувства личной неприязни. Оказалось, что автолюбительница оставляла машину рядом с пристройкой к дому, из-за чего местные коты по транспортному средству забирались на крышу пристройки, откуда проникали на балкон подозреваемого", – рассказали в МВД.
В пресс-службе ведомства отметили, что мужчина ранее просил женщину ставить автомобиль в другое место, однако та на призывы не отреагировала. В результате сосед скинул с крыши пристройки камни и куски штукатурки.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества). Максимальное наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы.
В Австралии из-за кошки произошла даже более пугающая история – жительница Мельбурна умерла после того, как ее поцарапала и лизнула питомица. Выяснилось, что причиной смерти стал бактериальный менингит.
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