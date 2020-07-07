Женщина впала в кому и умерла после того, как ее лизнула кошка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница австралийского Мельбурна умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Пенсионерка провела в коме девять дней, после чего ее все же отключили от системы жизнеобеспечения. Уже после смерти специалисты нашли в теле 80-летней женщины бактерию pasteurella multocida, способную вызвать бактериальный менингит. В критических случаях он проявляется как воспаление оболочек головного и спинного мозга.

Директор по инфекционным заболеваниям одной из местных больниц Линдси Грейсон настаивает на запрете давать кошкам зализывать открытые раны своих хозяев.

Специалист также рекомендует вовсе избегать кошек людям с нарушениями иммунной системы. Отмечается, что почти половина котов способны в определенные периоды своей жизни становиться переносчиками бактерий bartonella henselae.

Тюменские сотрудники МЧС спасли кошку, которая оказалась во включенной стиральной машине. Питомец забрался в предмет бытовой техники и заснул там. Этого не заметили хозяева, которые решили постирать вещи, и включили стиральную машину. Вскоре они заметили через стекло люка, что кошка находится там.

Хозяева выключили ее, однако питомца вытащить не смогли. На помощь пришли сотрудники МЧС, которые подручными средствами смогли извлечь кошку из барабана стиральной машины.