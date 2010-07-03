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Общество

13:30

В Малайзии мужчина поцарапал чужой автомобиль и оставил деньги на ремонт

общество авто

Фото: соцсети

В Малайзии водитель оцарапал бампер чужой машины, припаркованной в центре города. Он прикрепил к автомобилю записку с извинениями и немного денег на ремонт. Об этом сообщает портал Worldofbuzz.

Владелец пострадавшего автомобиля обнаружил послание и опубликовал его в социальных сетях. "Извините, что я поцарапал вашу машину. Это все деньги, что у меня есть сейчас. Извините, что этого недостаточно", – говорилось в записке.

Мужчина поблагодарил неизвестного за честность и заявил, что не держит на него зла. "Пусть нам всем повезет встретить таких честных водителей на дороге", – пожелал он своим подписчикам.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что полицейским начнут выдавать устройства для определения водителей-наркоманов. Прибор будет определять наличие запрещенных веществ в организме по анализу слюны. Инспекторы смогут проводить тесты на дорогах уже со следующего года. За управление машиной пьяным или под наркотиками предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет.

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