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Общество

14:06

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В ФАР усомнились в новом способе фиксировать скорость автомобилей

А судьи кто? Нужен ли в России новый способ фиксации скорости автомобилей
общество авто эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Федерации автовладельцев России (ФАР) усомнились в эффективности новых автоматических комплексов, которые планируют задействовать вместо существующих камер-треног. Об этом Москве 24 рассказал руководитель организации Сергей Канаев.

По задумке новые устройства для контроля будут фиксировать скорость транспорта прямо из патрульных автомобилей ГИБДД. По словам Канаева, у такого решения есть различные нюансы, из-за которых у водителей могут возникнуть проблемы.

"Камеры должны обозначаться знаками. На машине и перед ней знаки поставить невозможно, пока она двигается. Все это отлично понимают... Поэтому мы считаем, что эти комплексы в данном случае не имеют никакого правового статуса: они двигаются на автомобиле", – полагает эксперт.

Все камеры должны быть оснащены предупреждающими знаками. Как обозначить такую машину знаками, пока никто не знает.
Сергей Канаев
руководитель ФАР

Кроме того, Канаев предположил, что новые автоматические комплексы, вероятно, могут фиксировать и ошибочное значение.

"Здесь судьи по камерам нет, идет автоматическая фиксация... Поэтому эффективность от них для повышения безопасности дорожного движения практически равна нулю", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы. Устройства будут фиксировать скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, сообщили СМИ со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Новые комплексы представили на выставке "Дорога 2019". Предполагается, что эти устройства повысят эффективность и минимизируют недоверие населения к передвижным комплексам.

Речь идет о камерах "Кордон.Про" М. Инструментальная погрешность измерения скорости составляет всего 1 километр в час, а рабочий диапазон фиксируемых скоростей составляет от 2 до 300 километров в час.

До этого сообщалось, что в России с 2021 года могут появиться умные "лежачие полицейские" с системой фото- или видеофиксаци. Они будут автоматически определять – нужно поднимать барьер или нет.

В столичном наземном городском транспорте внедрят устройства, которые будут сканировать лицо водителя и фиксировать признаки, сигнализирующие о его усталости. Камеры уже протестировали на нескольких маршрутах.

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