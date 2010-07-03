В ФАР усомнились в новом способе фиксировать скорость автомобилей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Федерации автовладельцев России (ФАР) усомнились в эффективности новых автоматических комплексов, которые планируют задействовать вместо существующих камер-треног. Об этом Москве 24 рассказал руководитель организации Сергей Канаев.
По задумке новые устройства для контроля будут фиксировать скорость транспорта прямо из патрульных автомобилей ГИБДД. По словам Канаева, у такого решения есть различные нюансы, из-за которых у водителей могут возникнуть проблемы.
"Камеры должны обозначаться знаками. На машине и перед ней знаки поставить невозможно, пока она двигается. Все это отлично понимают... Поэтому мы считаем, что эти комплексы в данном случае не имеют никакого правового статуса: они двигаются на автомобиле", – полагает эксперт.
Кроме того, Канаев предположил, что новые автоматические комплексы, вероятно, могут фиксировать и ошибочное значение.
"Здесь судьи по камерам нет, идет автоматическая фиксация... Поэтому эффективность от них для повышения безопасности дорожного движения практически равна нулю", – заключил эксперт.
Ранее стало известно, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы. Устройства будут фиксировать скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, сообщили СМИ со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.
Новые комплексы представили на выставке "Дорога 2019". Предполагается, что эти устройства повысят эффективность и минимизируют недоверие населения к передвижным комплексам.
Речь идет о камерах "Кордон.Про" М. Инструментальная погрешность измерения скорости составляет всего 1 километр в час, а рабочий диапазон фиксируемых скоростей составляет от 2 до 300 километров в час.
До этого сообщалось, что в России с 2021 года могут появиться умные "лежачие полицейские" с системой фото- или видеофиксаци. Они будут автоматически определять – нужно поднимать барьер или нет.
В столичном наземном городском транспорте внедрят устройства, которые будут сканировать лицо водителя и фиксировать признаки, сигнализирующие о его усталости. Камеры уже протестировали на нескольких маршрутах.
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