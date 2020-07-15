Валерий Меладзе простил фанатку, поцарапавшую его авто

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Валерий Меладзе рассказал, что попал а аварию, но на виновницу ДТП зла не держит, передают "Дни.ру".

В его иномарку врезался автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В результате происшествия никто не пострадал, однако на машине исполнителя осталось несколько царапин.

Певец сообщил, что участница аварии опубликовала в соцсетях оригинальное чистосердечное признание и поделился им.

"Валериан, простите меня, пожалуйста, что слегка поцарапала машину! Я честно не видела! В качестве извинений я скачаю все ваши песни в iTunes! Я всегда слушаю ваши песни и очень вас люблю!" – говорится в ее послании.

Поклонники с юмором отнеслись к публикации виновницы ДТП, некоторые раскритиковали ее. Сам Меладзе отреагировал на ситуацию спокойно. "Конечно, я ее простил", – заключил певец.

Ранее три автомобиля столкнулись на МКАД в районе парка "Лосиный остров". Травмы получили два человека.

До этого шесть человек пострадали в результате ДТП на 42-м километре Щелковского шоссе. Среди пострадавших – несовершеннолетний.