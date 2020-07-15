Валерий Меладзе простил фанатку, поцарапавшую его авто

15:17
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Валерий Меладзе рассказал, что попал а аварию, но на виновницу ДТП зла не держит, передают "Дни.ру".
В его иномарку врезался автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В результате происшествия никто не пострадал, однако на машине исполнителя осталось несколько царапин.
Певец сообщил, что участница аварии опубликовала в соцсетях оригинальное чистосердечное признание и поделился им.
"Валериан, простите меня, пожалуйста, что слегка поцарапала машину! Я честно не видела! В качестве извинений я скачаю все ваши песни в iTunes! Я всегда слушаю ваши песни и очень вас люблю!" – говорится в ее послании.
Поклонники с юмором отнеслись к публикации виновницы ДТП, некоторые раскритиковали ее. Сам Меладзе отреагировал на ситуацию спокойно. "Конечно, я ее простил", – заключил певец.
Ранее три автомобиля столкнулись на МКАД в районе парка "Лосиный остров". Травмы получили два человека.
До этого шесть человек пострадали в результате ДТП на 42-м километре Щелковского шоссе. Среди пострадавших – несовершеннолетний.
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