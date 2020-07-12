Две машины перевернулись после ДТП в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля столкнулись в центре Москвы. В результате обе машины перевернулись, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Он отметил, что участниками ДТП стали автомобили "Волга" и Nissan. Авария произошла в Нижегородском переулке.

"В результате аварии обе машины перевернулись", – подтвердил источник.

Он добавил, что в ДТП пострадали два человека. Об их состоянии не сообщается.

Сейчас движение в переулке полностью перекрыто.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее в ДТП на юге Москвы столкнулись автомобили BMW и Mercedes. В результате пострадали три человека.