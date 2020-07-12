Три человека пострадали в аварии на юге Москвы

04:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП случилось на юге Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
По информации ведомства, авария произошла на улице Генерала Белова.
"Произошло столкновение двух транспортных средств с последующим наездом на пешехода", – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в результате аварии пострадали три человека.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, в ДТП столкнулись автомобили BMW и Mercedes. В аварии пострадали три девушки. Две из них находились за рулем автомобилей, еще одна – пешеход. Все пострадавшие были госпитализированы.
Ранее в аварии на севере Москвы столкнулись автобус и Lexus. По предварительным данным, ДТП случилось 11 июля около 22:00 по московскому времени.
В результате случившегося погибли два человека. При этом еще трое пострадавших получили различные травмы.
Движение транспорта в районе ДТП было полностью перекрыто. Позднее стало известно о восстановлении движения в полном объеме.
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