Движение в районе аварии с автобусом на севере Москвы восстановили

Фото: телеграм-канал Москва 24

На Новосходненском шоссе в Москве восстановили движение транспорта.

Ранее ДТП с участием автобуса случилось в районе дома номер 166 по Новосходненскому шоссе. В результате в районе аварии было полностью перекрыто движение.

"Движение полностью восстановлено", – сообщает пресс-служба "Московского транспорта" в Twitter.

Движение полностью восстановлено — Московский транспорт (@DtRoad) July 11, 2020

В аварии столкнулись автобус и Lexus. По предварительным данным, ДТП случилось 11 июля около 22:00 по московскому времени.

В результате случившегося погибли два человека. При этом еще трое пострадавших получили различные травмы.