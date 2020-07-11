Человек пострадал в ДТП с машиной каршеринга на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машина каршеринга и автобус столкнулись в столичном районе Дорогомилово. Травмы получил один человек, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД РФ в Twitter.

Авария произошла возле дома 7 по улице Большая Дорогомиловская. Пострадал пассажир каршеринга, который был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Накануне шесть автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле. Движение по внешней стороне ТТК было затруднено на 3 километра.