Один человек пострадал в результате аварии в Гагаринском тоннеле

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Дептранс. Оперативно"

Один человек пострадал в результате дорожного инцидента в столичном Гагаринском тоннеле. Там были перекрыты две полосы движения, заявили ТАСС в московской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в тоннеле столкнулись семь машин.

"В районе 17:00 на ТТК в Гагаринском тоннеле произошло столкновение семи транспортных средств", – сообщили в Госавтоинспекции.

Уточняется, что в результате происшествия пострадал один человек. Им стал предполагаемый виновник аварии. Причина ДТП в настоящий момент не называется.

При этом, по данным источника РИА Новости, в аварии пострадали 2 человека.

До этого говорилось, что на место происшествия отправлен Дорожный патруль. В зоне аварии работали специалисты скорой помощи.

Ранее авария с участием грузовика и шести легковых автомобилей произошла на МКАД. Обстоятельства инцидента выясняются.