Один человек пострадал в результате аварии в Гагаринском тоннеле

18:54 (обновлено 10.07.2020 19:08)
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Дептранс. Оперативно"
Один человек пострадал в результате дорожного инцидента в столичном Гагаринском тоннеле. Там были перекрыты две полосы движения, заявили ТАСС в московской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, в тоннеле столкнулись семь машин.
"В районе 17:00 на ТТК в Гагаринском тоннеле произошло столкновение семи транспортных средств", – сообщили в Госавтоинспекции.
Уточняется, что в результате происшествия пострадал один человек. Им стал предполагаемый виновник аварии. Причина ДТП в настоящий момент не называется.
При этом, по данным источника РИА Новости, в аварии пострадали 2 человека.
До этого говорилось, что на место происшествия отправлен Дорожный патруль. В зоне аварии работали специалисты скорой помощи.
Ранее авария с участием грузовика и шести легковых автомобилей произошла на МКАД. Обстоятельства инцидента выясняются.
Авария произошла в Гагаринском тоннеле
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