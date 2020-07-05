Движение на 94-м километре МКАД ограничено из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Три полосы движения перекрыто на внешней стороне МКАД из-за аварии, сообщается в микроблоге Московского транспорта в Twitter.

ДТП произошло на 94-м километре, там столкнулись три автомобиля, передает Агентство "Москва". Один человек погиб, двое пострадали. На место прибыл вертолет Центра экстренной медицинской помощи.

В Подмосковье частный автобус загорелся на трассе М-4 Дон в Подмосковье. Он ехал из Москвы в Дагестан, внутри находились 16 пассажиров.

Часть уехала следующим рейсом, пострадавших нет. Пожар локализован на площади 10 квадратных метров.